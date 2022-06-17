В Новой Каховке украинская ракета попала в местонахождение врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что местное движение сопротивления координируется с ВСУ и наведение на расположение российских войск и техники как раз работа движения сопротивления совместно с нашими вооруженными силами и разведкой
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Начнем с приятного, и вертолет вчера упал, и в Новой Каховке вчера 16 июня, второй день подряд, наша ракета четко попала в расположение кафиров. Была уничтожена вражеская техника, на этот раз без детонирования боеприпасов, как на ремонтной базе 14 июня" . Но было очень точно, орки снова суетились и не знали, куда спрятаться" – рассказал советник главы ОВА .
Сергей Хлань отметил, что ВСУ продолжают держать тактическое преимущество по линии фронта из Николаевского направления.
Советник главы ОВА отметил: "Местное сопротивление на Херсонщине усиливается; раздаются и расклеиваются листовки, появляются украинские флаги и срываются российские. Кстати была мощная акция, когда взорвалась машина с россиянами в Херсоне, то есть по немножко движение сопротивления начинает усиливаться. Это движение координируется с ВСУ, наведением на расположение российских войск и техники как раз работа нашего движения сопротивления совместно с украинскими вооруженными силами и разведкой".
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