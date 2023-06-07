В Новой Каховке удалось спасти некоторых животных из затопленного зоопарка

Об этом идет речь в facebook зоопарке.

Отмечается, что некоторые животные во время теракта находились дома у одной из сотрудниц, а не в зоопарке, поэтому их удалось спасти.

Среди спасенных животных - попугаи, белки-летяги, фретки, шиншиллы и морские свинки.

"Уточнена информация по животным "Сказочной дубравы", которых смогли спасти. Вчера рабочие, находясь в шоковом состоянии, предоставили мне не совсем точную информацию. Некоторые животные не были на территории "Дубровы", а находились дома в Вале. Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки уберечься от потопа", - говорится в сообщении.