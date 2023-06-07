В Новой Каховке удалось спасти некоторых животных из затопленного зоопарка
Зоозащитники сообщили, что некоторых животных из зоопарка "Сказочная дубрава", затопившего в результате подрыва Каховской ГЭС, удалось спасти
Об этом идет речь в facebook зоопарке.
Отмечается, что некоторые животные во время теракта находились дома у одной из сотрудниц, а не в зоопарке, поэтому их удалось спасти.
Среди спасенных животных - попугаи, белки-летяги, фретки, шиншиллы и морские свинки.
"Уточнена информация по животным "Сказочной дубравы", которых смогли спасти. Вчера рабочие, находясь в шоковом состоянии, предоставили мне не совсем точную информацию. Некоторые животные не были на территории "Дубровы", а находились дома в Вале. Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки уберечься от потопа", - говорится в сообщении.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
- Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
- В результате подрыва Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, произошло затопление зоопарка в оккупированной Новой Каховке. Работники зоопарка ранее сообщали, что все животные погибли .
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