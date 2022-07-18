Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, есть большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свои боекомплекты, надеясь, что они будут в безопасности. Только зафиксированы еще прилеты, поэтому орки очень ошибаются", — отметил он.

Хлань также опубликовал фото взрыва в Новой Каховке. По его словам, взрыв произошел "в районе асфальтного завода на объездной".

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку?" - прокомментировал он.

18 июля горсовет сообщил , что в Мариуполе оккупанты постоянно проверяют людей якобы для "обеспечения безопасности", в городе установили десятки блокпостов

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