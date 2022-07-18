В Новой Каховке слышны взрывы на военных объектах россиян, — Сергей Хлань
Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) снова слышны взрывы на военных объектах РФ
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, есть большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свои боекомплекты, надеясь, что они будут в безопасности. Только зафиксированы еще прилеты, поэтому орки очень ошибаются", — отметил он.
Хлань также опубликовал фото взрыва в Новой Каховке. По его словам, взрыв произошел "в районе асфальтного завода на объездной".
"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку?" - прокомментировал он.
18 июля горсовет сообщил , что в Мариуполе оккупанты постоянно проверяют людей якобы для "обеспечения безопасности", в городе установили десятки блокпостов
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