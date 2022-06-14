В Новой Каховке "салютует" ремонтная база, детонируют боеприпасы, - советник главы Херсонской ОВА Хлань

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"У нас сегодня небольшой праздник и мы снова "салютуем". Уже складывается приятная тенденция, что через день у нас праздник. Сегодня салюты в Новой Каховке, в районе Основа сдетонировали боеприпасы на ремонтной базе. Это началось с обеда и до сих пор еще детонирует. Я получаю очень много сообщений из Новой Каховки, потому что это уже праздник у каховчан. Они поднимают рюмочки на фоне детонирующих снарядов и говорят, что все хорошо и все двигается правильно. Это детонирование подтягивает к Кобзону много орков" - отметил советник главы ОВА .



Сергей Хлань добавил, что это праздник каждого каховчанина и каждого херсонца и сегодняшний салют – очередная небольшая победа.

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9 июня оперативное командование "Юг" сообщило , что на Херсонщине ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов.

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