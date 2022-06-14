В Новой Каховке "салютует" ремонтная база, детонируют боеприпасы, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
Советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань сообщил, что в одном из районов города сдетонировали боеприпасы на ремонтной базе. Это началось с обеда и до сих пор еще детонирует
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У нас сегодня небольшой праздник и мы снова "салютуем". Уже складывается приятная тенденция, что через день у нас праздник. Сегодня салюты в Новой Каховке, в районе Основа сдетонировали боеприпасы на ремонтной базе. Это началось с обеда и до сих пор еще детонирует. Я получаю очень много сообщений из Новой Каховки, потому что это уже праздник у каховчан. Они поднимают рюмочки на фоне детонирующих снарядов и говорят, что все хорошо и все двигается правильно. Это детонирование подтягивает к Кобзону много орков" - отметил советник главы ОВА .
Сергей Хлань добавил, что это праздник каждого каховчанина и каждого херсонца и сегодняшний салют – очередная небольшая победа.
- 7 июня советник главы ОВА Сергей Хлань рассказал , что от взрыва в ресторане "Ностальжи" в оккупированном Херсоне пострадал персонал
- 9 июня оперативное командование "Юг" сообщило , что на Херсонщине ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов.
- 14 июня Политолог Владимир Молчанов проинформировал, что Вооруженные силы Украины находятся на расстоянии 30 км от Херсона
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.3
Покупка 34.3Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное