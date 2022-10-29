В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
Оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр", - говорится в строительстве.
- Украинские военные 29 октября нанесли удары по районам сосредоточения российской техники и по позициям российских ПВО.
- С начала суток, 29 октября, российский агрессор продолжает массово терроризировать украинцев, по территории нашей страны РФ нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов.
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