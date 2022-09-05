В Новой Каховке россияне похитили двух хирургов, - мэр

Об этом сообщил городской глава Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Эспрессо.

"Директора 2-й школы задерживали на 5 дней, директора 1-й школы, заведующего отделом образования. Сегодня стало известно, что оккупанты забрали двух хирургов на подвал. По состоянию на данный момент, 5 бизнесменов находятся на подвале. Что давит на жителей - то, что могут в любой момент забрать: прийти домой или просто на улице. Это человека загоняет в постоянный страх", - рассказал он.