В Новой Каховке россияне похитили детского тренера по футболу
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области 15 мая оккупанты похитили детского тренера по футболу Анатолия Бакулина
Об этом сообщила его жена Татьяна Бакулина в фейсбуке.
"Сегодня в 9 утра возле АТБ забрали моего мужа, детского тренера Бакулина Анатолия Николаевича", - отметила она.
В полиции говорят, что его там нет, однако автомобиль мужа стоит возле участка.
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