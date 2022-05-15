В Новой Каховке россияне похитили детского тренера по футболу

Об этом сообщила его жена Татьяна Бакулина в фейсбуке.

"Сегодня в 9 утра возле АТБ забрали моего мужа, детского тренера Бакулина Анатолия Николаевича", - отметила она.

В полиции говорят, что его там нет, однако автомобиль мужа стоит возле участка.

В Херсонской области российские оккупанты похитили бывшего депутата облсовета.

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