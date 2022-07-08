В Новой Каховке прогремел взрыв, горожане говорят о возможной детонации складов, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
Сергей Хлань, советник главы Херсонской областной военной администрации, рассказал, что около 5 часов утра 8 июля был мощный взрыв в Новой Каховке, ожидается официальное подтверждение попадания по вражеским складам
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Последовательно наши вооруженные силы истребляют склады со всеми запасами оккупантов. Вчера, 7 июля, была 25 серия Чернобаевки, в которой разбили скопления вражеской военной техники. А сегодня с утра, 8 июля, был мощный взрыв в Новой Каховке с продолжающимся детонированием определенное время. То есть меткие попадания в склады с боекомплектами, которые враг уже располагает как можно дальше от линии фронта, надеясь на безопасный тыл, становятся традицией", - отметил Сергей Хлань.
Советник председателя Херсонской ОВА считает, что истребляя тыловые запасы врага, мы сможем уже спокойно начинать контрнаступательные действия, и это определенная подготовка, тем более в последние дни есть информация о постоянных взрывах на складах оккупантов в Херсоне, Чернобаевке, Новой Каховке и других населенных пунктах.
"Это уже третий прилет в Новую Каховку, уже третий раз уничтожаются там склады. В Новой Каховке оккупанты постоянно передислоцируются и была информация, что они хотели перебазировать склады в Каховку, но, как видим, передислоцировали в другое место и утром точное попадание. Официальное подтверждение. Официальное подтверждение. еще ждем", - отметил Хлань.
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