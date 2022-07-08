В Новой Каховке прогремел взрыв, горожане говорят о возможной детонации складов, - советник главы Херсонской ОВА Хлань

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Последовательно наши вооруженные силы истребляют склады со всеми запасами оккупантов. Вчера, 7 июля, была 25 серия Чернобаевки, в которой разбили скопления вражеской военной техники. А сегодня с утра, 8 июля, был мощный взрыв в Новой Каховке с продолжающимся детонированием определенное время. То есть меткие попадания в склады с боекомплектами, которые враг уже располагает как можно дальше от линии фронта, надеясь на безопасный тыл, становятся традицией", - отметил Сергей Хлань.



Советник председателя Херсонской ОВА считает, что истребляя тыловые запасы врага, мы сможем уже спокойно начинать контрнаступательные действия, и это определенная подготовка, тем более в последние дни есть информация о постоянных взрывах на складах оккупантов в Херсоне, Чернобаевке, Новой Каховке и других населенных пунктах.



"Это уже третий прилет в Новую Каховку, уже третий раз уничтожаются там склады. В Новой Каховке оккупанты постоянно передислоцируются и была информация, что они хотели перебазировать склады в Каховку, но, как видим, передислоцировали в другое место и утром точное попадание. Официальное подтверждение. Официальное подтверждение. еще ждем", - отметил Хлань.

3 июля Минобороны Великобритании сообщило, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.

5 июля в Херсоне раздался взрыв, уничтожены склады кафиров

6 июля херсонским партизанам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов

Также во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы, один человек погиб, есть раненые