В Новой Каховке после востока воды враг возобновил свои боевые позиции, - мэр Коваленко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Новой Каховке вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Россияне снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне оккупанты никого не допускают. В самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было", - рассказал городской голова Новой Каховки.

Владимир Коваленко заметил, что врага в городе достаточно много.

"Каждый день, и эта ночь не исключение, идут какие-то хаотические стрельбы. Время от времени из лесного массива, расположенного почти внутри города, враг ведет стрельбы по нашим населенным пунктам на правом берегу, Веселом и Казацком. Противник никуда из города не уходит , как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше", - сказал Коваленко.