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В Новой Каховке после востока воды враг возобновил свои боевые позиции, - мэр Коваленко

3 июля, 2023 понедельник
09:07
Война с Россией

Владимир Коваленко, городской голова Новой Каховки, отметил, что в городе численность вражеского личного состава стала значительно больше

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Новой Каховке вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Россияне снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне оккупанты никого не допускают. В самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было", - рассказал городской голова Новой Каховки.

Владимир Коваленко заметил, что врага в городе достаточно много.

"Каждый день, и эта ночь не исключение, идут какие-то хаотические стрельбы. Время от времени из лесного массива, расположенного почти внутри города, враг ведет стрельбы по нашим населенным пунктам на правом берегу, Веселом и Казацком. Противник никуда из города не уходит , как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше", - сказал Коваленко.

  • 23 июня Владимир Коваленко, городской голова Новой Каховки, рассказал , что в части города кафиры выставили границы и объявили карантинную зону.
  • 27 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк проинформировала , что российские войска возвращаются на позиции, которые были подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС
  • 30 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что российские войска вводят обыски на вновь созданных блокпостах во временно оккупированной Херсонской области.
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Украина
Россия
Херсонщина
оккупированные территории
Новая Каховка
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