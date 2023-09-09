В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами, перевозившими бюллетени для псевдовыборов на ВОТ

Об этом сообщил Центр Национального Сопротивления.

Партизаны временно оккупированной Новой Каховки взорвали автомобиль с представителями оккупационной администрации, на котором те перевозили "бюллетени" в "избирательные участки" и дома жителей, во время "выборов", устроенных Россией на ВОТ.

Вместе с автомобилем и "бюллетенями" был ликвидирован один российский военный, еще двое получили ранения.

Фото: Центр Национального Сопротивления

Фото: Центр Национального Сопротивления

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН были обсуждены попытки России организовать местные псевдовыборы на оккупированных территориях. Кислица призвал ввести жесткие санкции.

Самопровозглашенные губернаторы Херсонской и Запорожской областей, а также главари террористических группировок "ДНР/ЛНР" возглавили списки кандидатов от "Единой России".