Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на фейсбуке.

"Херсонщина. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить", - отметил он.