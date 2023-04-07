В Новой Каховке оккупанты закапывают посреди улиц бочки с неизвестным содержимым, - депутат
Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области захватчики закапывают бочки с неизвестным содержимым посреди перекрестков
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на фейсбуке.
"Херсонщина. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить", - отметил он.
- Напомним, в пятницу, 7 апреля, трое жителей Харьковской области пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
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