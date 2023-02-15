Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты в Луганской области закрыли хирургическое отделение местного медицинского учреждения, чтобы лечить раненых военных РФ: "В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", - отмечают в Генштабе.

А в Новой Каховке на Херсонщине захватчики отбирают у местных жителей плавсредства, чтобы дальше проводить диверсии и провокации. Россияне обыскивают частные усадьбы и изымают необходимые вещи.

Россияне продолжают попытки выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей несмотря на значительные потери

"Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - сказали в пресс-службе.

За сутки 15 февраля россияне нанесли по Украине 17 авиационных ударов, совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины.

Сообщается, что есть погибшие и раненые мирные жители: поражена многоэтажка в Покровске и снова обстреляна больница в Бериславе.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнули военные.

Защитники поразили 14 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и сбили вертолет РФ Ка-52

За сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам концентрации личного состава и военной техники россиян, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В то же время военные на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

А защитники ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника, 3 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов россиян.

Ситуация по направлениям

Специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок противника на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.

"Определенные подразделения вооруженных сил РБ и вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах РБ продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск", - сказали в пресс-службе.

В то же время оккупанты не прекращают наносить минометные и артиллерийские обстрелы по позициям подразделений Сил обороны и населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Под вражеским огнем оказались районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рублено, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине.

Российская авиация с территории РФ ударила по Наумовке в Сумской области и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник атаковал из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, в частности Крахмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Терны, Новоселовку, Спорное, Раздоловку и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огнем минометов и артиллерии оказались районы более 15 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, включая Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Победу, Никольское, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении захватчики атаковали районы более 15 населенных пунктов, среди которых Темировка, Малиновка, Червоное, Чаривное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области.

На Херсонском направлении от российской артиллерии пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львово, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.