В Новой Каховке оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест
Во временно оккупированной Новой Каховке вучат сирены и взрывы. Рашисты объявили эвакуацию с рабочих мест
Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на Новокаховского городского голову Владимира Коваленко.
"Жители Новой Каховки, имеющие российские симки, получили сообщение от оккупационных властей об эвакуации с рабочих мест. Также в местных чатах было объявление о необходимости укрытия в подвалах в случае опасности", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16:02 в Новой Каховке звучит сирена и слышны взрывы.
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