Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на Новокаховского городского голову Владимира Коваленко.

"Жители Новой Каховки, имеющие российские симки, получили сообщение от оккупационных властей об эвакуации с рабочих мест. Также в местных чатах было объявление о необходимости укрытия в подвалах в случае опасности", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:02 в Новой Каховке звучит сирена и слышны взрывы.

За день 27 августа авиация ВСУ трижды ударила по 2 опорным пунктам российского агрессора в Херсонской области.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев. В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.

28 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому штабу, который оккупанты разместили на заводе "Сокол" в Новой Каховке.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Сегодня на Юге Украины ВСУ перешли к наступательным действиям на многих направлениях.

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