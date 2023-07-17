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В Новой Каховке оккупанты массово выселяют мирных жителей вместе с детьми из домов вдоль Днепра и занимают их дома

17 июля, 2023 понедельник
19:50
Война с Россией

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово выселяют на улицу местных с детьми, которые живут вдоль Днепра. Россияне также отключили в городе интернет и мобильную связь

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 17 июля.

Отмечается, что в захваченные дома заселяются российские военные, а связь и проводной кабельный интернет в Новой Каховке и Каховке были отключены, чтобы "исключить фиксацию и обнародование преступлений российских войск".

ВСУ уничтожили две российские огнеметные системы залпового огня "Солнцепек"

Системы были уничтожены силами подразделений Ракетных войск и артиллерии. Эти войска также поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 22 артиллерийских средства на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ врага.

Авиация ВСУ в свою очередь нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

За день россияне нанесли 5 ударов по территории Украины из ЗРК С-300

Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении , под огнем вражеской авиации, наши защитники отразили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное и Зеленое Поле Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времевка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчаны, Веселое, Львово, Садовое Херсонской области и город Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российская оккупационная армия 17 июля совершила артиллерийский обстрел Сумщины, в результате чего два человека погибли, 10 получили ранения.

военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
Новая Каховка
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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