Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"В городе Новая Каховка нет ни одного погибшего в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Эта информация 100% подтверждена. К счастью, это произошло из-за того, что берег Днепра в городе очень сильно поднят. Вода внезапно затопила незначительные территории города. Поэтому расчеты, которые производились на случай аварии на Каховской ГЭС, сбылись", - пояснил Коваленко.

Мэр сообщил, что люди самостоятельно эвакуировались с подтопленных территорий.

"Больше от подтопления пострадали жители села Корсунка. К ним вода подошла на полчаса позже. Однако люди сразу смогли эвакуироваться в населенные пункты Новокаховской громады, которые находятся южнее. Сейчас нет информации об одном пожилом мужчине, который жил в Корсунке", - добавил он. .