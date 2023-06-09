В Новой Каховке не зафиксировано ни одного погибшего в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, - городской голова Коваленко
Мэр Новой Каховки сообщил, что по состоянию на 9 июня информация о гибели людей в Новой Каховке в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС отсутствует
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"В городе Новая Каховка нет ни одного погибшего в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Эта информация 100% подтверждена. К счастью, это произошло из-за того, что берег Днепра в городе очень сильно поднят. Вода внезапно затопила незначительные территории города. Поэтому расчеты, которые производились на случай аварии на Каховской ГЭС, сбылись", - пояснил Коваленко.
Мэр сообщил, что люди самостоятельно эвакуировались с подтопленных территорий.
"Больше от подтопления пострадали жители села Корсунка. К ним вода подошла на полчаса позже. Однако люди сразу смогли эвакуироваться в населенные пункты Новокаховской громады, которые находятся южнее. Сейчас нет информации об одном пожилом мужчине, который жил в Корсунке", - добавил он. .
- 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, ведь затопление грозило 80 населенным пунктам.
- Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11:00 вода достигнет критического уровня.
- По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет это контрнаступление.
- О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.
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