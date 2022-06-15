В Новой Каховке на Херсонщине оккупанты похитили супругов пенсионеров
Похищенную семью российские военные вывезли на территорию оккупированного Херсона
Об этом сообщает Укринформ.
Сообщается, что в Новой Каховке 14 июня российские оккупанты похитили супругов пенсионеров - Чугуй Николая и Людмилу, 1951 и 1957 г.р. соответственно.
По данным свидетелей, семью похитили из собственного дома ранним утром. Восемь вооруженных военных РФ прибыли в дом пенсионеров на двух машинах. Мужчину посадили в одно авто, а женщину – в другой. Похищенных оккупанты увезли в неизвестном направлении.
Как предполагают родственники, Чугаев могли содержать в подвале здания полиции города, где россияне обустроили офис своей так называемой комендатуры. Однако сегодня стало известно, что супруги отвезли в оккупированный Херсон.
Отмечается, что оба Чугая имеют хронические болезни: Николай страдает артритом, ему тяжело ходить. У Людмилы гипертоническая болезнь. Родственники подчеркивают, что содержание пенсионеров без необходимых лекарств может угрожать их жизни.
Родные Чугаев призывают Международный Красный крест вмешаться и помочь освобождению семьи.
- Напомним, 11 июня в Запорожской области российские военные похитили главу студсовета профессионального колледжа в Ногайске Артура Ярошевского
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