В Новой Каховке горят вражеские склады с боеприпасами, – советник главы Херсонской ОВА
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань прокомментировал утренние взрывы 18 июля
Об этом Сергей Хлань сообщил в фейсбуке .
"Салюты для хороших – мертвых россиян, которые уже никогда не очнутся", – написал в соцсетях советник главы Херсонской ОВА.
По словам Сергея Хланя, утренние взрывы в Новокаховской общине – это детонирование складов боеприпасов российской армии.
- Добавим, 17 июля ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге.
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