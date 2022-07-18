Об этом Сергей Хлань сообщил в фейсбуке .

"Салюты для хороших – мертвых россиян, которые уже никогда не очнутся", – написал в соцсетях советник главы Херсонской ОВА.

По словам Сергея Хланя, утренние взрывы в Новокаховской общине – это детонирование складов боеприпасов российской армии.

Добавим, 17 июля ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге.

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