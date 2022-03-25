В Новотроицком в Херсонской области люди вышли на митинг за Украину
25 марта в Новотроицком Херсонской области люди вышли на митинг
Об этом сообщает Общественное .
Жители пришли на митинг с украинскими флагами, они держали в руках плакаты "Новотроицкое – это Украина, а не "ХНР", "Оккупанты – прочь из Украины!".
Также они пели гимн Украины и скандировали: "Новотроицкое – это Украина!, "Украина превыше всего!".
Поселок временно оккупирован Россией.
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