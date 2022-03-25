В Новотроицком в Херсонской области люди вышли на митинг за Украину

Об этом сообщает Общественное .

Жители пришли на митинг с украинскими флагами, они держали в руках плакаты "Новотроицкое – это Украина, а не "ХНР", "Оккупанты – прочь из Украины!".



Также они пели гимн Украины и скандировали: "Новотроицкое – это Украина!, "Украина превыше всего!".



Поселок временно оккупирован Россией.