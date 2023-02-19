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В новосозданном Украинском государственном университете имени Драгоманова впервые будут выбирать ректора. Кто претендует

19 февраля, 2023 воскресенье
19:43
Общество

В среду, 22 февраля 2023 года, сотрудники Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова должны избрать своего первого ректора. Вуз создан путем реорганизации Национального педагогического университета, тоже имени Михаила Петровича Драгоманова

Объявление размещено на сайте УГУ.

Голосование будет проходить с 9 до 15 часов в помещении читального зала библиотеки центрального корпуса по улице Пирогова, 9. Это вблизи столичного метро "Университет".

Возглавить Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова надеется один из двух кандидатов на ректорскую должность:

74-летний Виктор Андрущенко – неизменно возглавлял НПУ им. М. П. Драгоманова в течение последних 20 лет, философ по специальности, в прошлом – преподаватель марксизма-ленинизма;

кандидатская диссертация – "Основные закономерности социализации личности при социализме" (1979),

докторская диссертация – "Духовная культура как фактор идейно-нравственного развития личности" (1991).

45-летний Михаил Филоненко – выпускник университета Драгоманова, физик по специальности;

кандидатская диссертация – "Синтез и свойства пьезоактивных оксидных и халькогенидных структур с развитой поверхностью" (2004).

Если бы НПУ продолжал существовать, Андрущенко уже не мог бы подавать свою кандидатуру, но сейчас это формально новый вуз - Украинский государственный университет. Однако с тем же имуществом и профессорско-преподавательским составом.

Справка

При ректорстве Андрущенко в НПУ им. М. П. Драгоманова произошло три громких скандала, которые освещались на всеукраинском уровне.

В ноябре 2016 года инициативная группа студентов во главе с Львом Левицким захватила и удерживала предназначенное для аренды помещение университета. Молодые люди требовали объяснений, почему им для обучения не хватает аудиторного фонда и куда уходят средства от аренды университетской недвижимости в центре Киева.

Как говорилось в обращении от имени Андрущенко, все вопросы, которые подняли забастовщики, удалось решить.

В 2017 году вышло журналистское расследование о загородном имении ректора в селе Шпитьки Киевской области, где Виктору Андрущенко якобы принадлежит дом площадью 1 269 квадратных метров и об общем семейном бизнесе.

Кроме того, именно в НПУ им. М. П. Драгоманова преподавала профессор Евгения Бильченко, выступавшая с публичными антиукраинскими высказываниями и, как утверждают правоохранители и журналисты, создала агентурную сеть для информирования российских спецслужб о передвижении украинских войск.

В настоящее время Бильченко в вузе уже не работает. Проживает в России.

Наука
образование
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