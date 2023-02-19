Объявление размещено на сайте УГУ.

Голосование будет проходить с 9 до 15 часов в помещении читального зала библиотеки центрального корпуса по улице Пирогова, 9. Это вблизи столичного метро "Университет".

Возглавить Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова надеется один из двух кандидатов на ректорскую должность:

74-летний Виктор Андрущенко – неизменно возглавлял НПУ им. М. П. Драгоманова в течение последних 20 лет, философ по специальности, в прошлом – преподаватель марксизма-ленинизма;

кандидатская диссертация – "Основные закономерности социализации личности при социализме" (1979),



докторская диссертация – "Духовная культура как фактор идейно-нравственного развития личности" (1991).

45-летний Михаил Филоненко – выпускник университета Драгоманова, физик по специальности;

кандидатская диссертация – "Синтез и свойства пьезоактивных оксидных и халькогенидных структур с развитой поверхностью" (2004).

Если бы НПУ продолжал существовать, Андрущенко уже не мог бы подавать свою кандидатуру, но сейчас это формально новый вуз - Украинский государственный университет. Однако с тем же имуществом и профессорско-преподавательским составом.



Справка



При ректорстве Андрущенко в НПУ им. М. П. Драгоманова произошло три громких скандала, которые освещались на всеукраинском уровне.

В ноябре 2016 года инициативная группа студентов во главе с Львом Левицким захватила и удерживала предназначенное для аренды помещение университета. Молодые люди требовали объяснений, почему им для обучения не хватает аудиторного фонда и куда уходят средства от аренды университетской недвижимости в центре Киева.

Как говорилось в обращении от имени Андрущенко, все вопросы, которые подняли забастовщики, удалось решить.

В 2017 году вышло журналистское расследование о загородном имении ректора в селе Шпитьки Киевской области, где Виктору Андрущенко якобы принадлежит дом площадью 1 269 квадратных метров и об общем семейном бизнесе.

Кроме того, именно в НПУ им. М. П. Драгоманова преподавала профессор Евгения Бильченко, выступавшая с публичными антиукраинскими высказываниями и, как утверждают правоохранители и журналисты, создала агентурную сеть для информирования российских спецслужб о передвижении украинских войск.

В настоящее время Бильченко в вузе уже не работает. Проживает в России.