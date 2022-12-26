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В Новосибирске загорелся склад пластмассового производства, площадь пожара – около 1900 кв. м

26 декабря, 2022 понедельник
15:00
Мир

В российском Новосибирске загорелось хранилище пластмассового производства. Известно о возгорании на площади около 1900 кв. метров

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В частности, известно, что днем 26 декабря в городе Новосибирск загорелся склад пластмассового производства.

Россияне сообщили, что на Станционной из-за пожара стоит "ужасный запах пластика".

Есть информация, что сперва поблизости слышали взрывы, после чего здание загорелось. Площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

Огонь ликвидирует 70 человек и 20 единиц техники.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания складского помещения на 2-й Станционной в Новосибирске.

  • 27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.
  • Позже губернаторы Курской и Белгородской областей РФ заявили, что ВСУ обстреляли приграничье РФ.
  • 5 декабря подверглись ударам военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись ударам.
  • Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку поврежден один из его элементов ядерной триады.
  • 6 декабря в районе курского аэродрома в России возник пожар. Там горела нефтебаза.
  • В воскресенье, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах в Беларуси произошло возгорание двигателя российского МиГ-31, который может нести гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал".
  • 24 декабря в нелегальном доме престарелых в Кемерове в результате пожара погибли 13 человек, хотя по свидетельству его жителей там проживало 27 человек, а спастись удалось лишь шестерым.

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