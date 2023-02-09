В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме: два человека погибли
В российском Новосибирске в результате взрыва газа разрушена часть пятиэтажного дома, начался пожар - погибли два человека
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"В результате "хлопка" газа произошел обвал подъезда пятиэтажного дома по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.
Начался пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров. В МЧС сообщили об эвакуации 50 человек. Разрушены все 15 квартир, эпицентр находился на третьем этаже.
Пока известно о двух погибших и шестерых пострадавших, под завалами могут быть люди, сообщили ТАСС в экстренных службах.
По предварительным данным причиной взрыва стала утечка газа с последующим обвалом подъезда.
- Отметим, что это уже второй случай на этой неделе, когда взрыв газа в России приводит к разрушениям и жертвам. Предыдущий произошел 7 февраля в городе Ефремов Тульской области. Там обрушился подъезд жилого дома – разрушены семь квартир, пострадали около 10 человек, четверо погибших.
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