Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В результате "хлопка" газа произошел обвал подъезда пятиэтажного дома по улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.

Начался пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров. В МЧС сообщили об эвакуации 50 человек. Разрушены все 15 квартир, эпицентр находился на третьем этаже.

Пока известно о двух погибших и шестерых пострадавших, под завалами могут быть люди, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным причиной взрыва стала утечка газа с последующим обвалом подъезда.