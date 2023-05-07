Об этом пишут росСМИ.

Охрана авиазавода, производящего Су-34, обнаружила дрон с камерой. Неизвестный оператор наблюдал с помощью БПЛА за въездом и выездом из ворот Новосибирского авиационного завода ( НАЗ ) им.Чкалова , а также за периметром военного объекта РФ.

Вечером 5 мая у ворот завода был найден дрон черного цвета с дополнительной батареей и со встроенной видеокамерой. К тому же, камера работала по принципу датчика движения. По предварительным данным, БПЛА снимал въезд и выезд с завода и, по-видимому, фиксировал любые передвижения у ворот предприятия. Скорее всего, обнаруженный беспилотник упал после того, как у него села батарейка.

Беспилотный летательный аппарат направили на экспертизу. Пока установить, кто является его оператором, пока не удалось.

НАЗ им.Чкалова является новосибирским филиалом Объединенной авиастроительной компании. Согласно открытым данным, завод производит истребители-бомбардировщики Су-34 и С-70 "Охотник", перспективный тяжелый ударный беспилотный бомбардировщик шестого поколения.