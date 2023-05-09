В Новосибирске российские партизаны сожгли боевой самолет Су-24
Утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет СУ-24
Об этом говорится в телеграмм-канале Всенародного движения Легиона "Свобода России".
"Партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" - преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", - говорится в обращении.
Видео горящего самолета появилось в канале легиона "Свобода России" именно в тот момент, когда Путин принимал свой куций военный парад и в сотый раз угрожал Западу ужасными карами.
Самолет сожгли на площадке авиаремонтного завода в Новосибирске, где Су-24 ждал ремонта. Он успешно догорел, ремонт ему уже не понадобится, уверяют партизаны
"В то врем,я как весь мир чтит память предков, погибших во Второй мировой, и их подвиг, в России начинается победоносная шиза. Но спросите себя: так ваши деды отмечали этот день? Нет. Они садились за стол и поминали своих друзей, собратьев, погибших в мясорубке войны, и молились, чтобы никогда она снова не повторилась", - добавляют российские партизаны.
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