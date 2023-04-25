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В Новосибирске обнаружили массовое захоронение вагнеровцев с символами ЧВК

25 апреля, 2023 вторник
12:53
Война с Россией

Массовое захоронение было обнаружено на Гусинобродском кладбище в российском Новосибирске. В частности, есть свежие могилы погибших наемников из ЧВК Вагнера, об этом свидетельствует их символ на венках

Об этом информируют в Сибири. Реалии со ссылкой на видео, посланное анонимным источником.

На записи видны десятки свежих могил погибших в квартале Гусинобродского кладбища 7В. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста, символ ЧВК Вагнера. Судя по надгробным табличкам те умерли в период с ноября 2022 по январь 2023 года.

На спутниковых снимках прошлых лет погребений в этой части не было.

Источник рассказал о новом, ныне пустом квартале рядом с 7В.

В апреле местные СМИ сообщали, что на кладбище в Новосибирске похоронены четверо уроженцев Тувы, трое из них – Эрелчин Чечен-оол, Монгуш Чарыш-оол, Херел Ондар, осужденные за сбыт наркотиков, кражи, мошенничество и разбой.

Также найдена могила еще одного жителя Тувы – 34-летнего Василия Седип-Балчира, осужденного за кражу. В 2020 году он был приговорен к 2,5 годам строгого режима за кражи и незаконное приобретение наркотиков. Преступник погиб 10 января 2023 года.

На Гусинобродском кладбище похоронен и 22-летний житель Красноярска Насим Лоскутов, которого в 2018, 2020 и 2022 годах судили за кражи. Последний срок до – 3,5 лет строгого режима. Лоскутов погиб 4 декабря этого года. Рядом могила неоднократно осужденного 31-летнего жителя Омской области Дениса Пичугина – в июне прошлого года преступник приговорен к году строгого режима тоже за кражу. Он погиб 29 декабря 2022 года.

  • Украинская разведка 25 октября 2022 года сообщала, что в ЧВК Вагнера массово набирают заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.
  • Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в Сенате назвал Пригожина "военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией".
  • Генштаб сообщил, что во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная ситуация из-за преступников, которые воевали в ЧВК Вагнера и были амнистированы и переведены на полуостров.
Россия
Вагнергейт
потери окуппантов
Убитые русские
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