В Новосибирске обнаружили массовое захоронение вагнеровцев с символами ЧВК

Об этом информируют в Сибири. Реалии со ссылкой на видео, посланное анонимным источником.

На записи видны десятки свежих могил погибших в квартале Гусинобродского кладбища 7В. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста, символ ЧВК Вагнера. Судя по надгробным табличкам те умерли в период с ноября 2022 по январь 2023 года.

На спутниковых снимках прошлых лет погребений в этой части не было.

Источник рассказал о новом, ныне пустом квартале рядом с 7В.

В апреле местные СМИ сообщали, что на кладбище в Новосибирске похоронены четверо уроженцев Тувы, трое из них – Эрелчин Чечен-оол, Монгуш Чарыш-оол, Херел Ондар, осужденные за сбыт наркотиков, кражи, мошенничество и разбой.

Также найдена могила еще одного жителя Тувы – 34-летнего Василия Седип-Балчира, осужденного за кражу. В 2020 году он был приговорен к 2,5 годам строгого режима за кражи и незаконное приобретение наркотиков. Преступник погиб 10 января 2023 года.

На Гусинобродском кладбище похоронен и 22-летний житель Красноярска Насим Лоскутов, которого в 2018, 2020 и 2022 годах судили за кражи. Последний срок до – 3,5 лет строгого режима. Лоскутов погиб 4 декабря этого года. Рядом могила неоднократно осужденного 31-летнего жителя Омской области Дениса Пичугина – в июне прошлого года преступник приговорен к году строгого режима тоже за кражу. Он погиб 29 декабря 2022 года.