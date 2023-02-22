Об этом информирует " Сибирь. Реалии " со ссылкой на видео, снятое свидетелем.

На кадрах показано более ста деревянных ящиков в ангаре, у большинства есть свидетельство о смерти. На видео отчетливо виден только один документ уроженца Хакасии Сергея Юмашова, ему было 39 лет.

Ведомство сообщает, что подтвердили личности нескольких военных, их завербовала ЧВК Вагнера. В частности, Юмашов погиб 27 января в районе города Бахмут Донецкой области, его тело должны доставить в село Аршаново Алтайского района Хакасии.

Еще один гроб подписан "Гербольд. Бурятия". Родственники 39-летнего Геннадия Гербольда из Бурятии подтвердили, что "представители ЧВК" сообщили о его гибели две недели назад.

Сестра погибшего также сообщает, что из колонии №8 в Новосибирске Гербольд исчез в ноябре, о том, что он завербован и находится в Украине, она узнала только в декабре 2022 года.

"27 ноября (2022 года, - ред.) мы с ним говорили, он уверял, что ни за что не поедет в Украину. 28-го он пропадает, и я узнаю о "его выбытии". Конечно, я подозреваю, что его силой отвезли на войну", - рассказала сестра.

Администрация аэропорта отрицает, что на кадрах - одно из их помещений.

"Это ложная информация. Помещение, которое транслируется на данном видео, не принадлежит и не находится на территории аэропорта Толмачево", - заверил представитель аэропорта.

Также 22 февраля власти Хакасии подтвердили гибель Сергея Юмашева, служившего в ЧВК Вагнера, и еще трех наемников: Анатолия Музыкантова, Виктора Фишера, Владимира Рахманова. Даты и обстоятельства не сообщают.