В Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале

Об этом сообщается в telegram-канале Крым.Реалии.

Отмечается, что пламя охватило 1300 квадратных метров. По данным telegram-канала Baza, в терминале горят деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Причины пожара пока неизвестны.

Telegram-канал ТАСС отмечает , что в ликвидации пожара привлекли 42 человека и 14 единиц техники.

Пропагандистские СМИ пишут, что горят поддоны, однако местные жители в каналах пишут, что огонь опрокинулся на бочки со смазкой.