В Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале
Мощный пожар вспыхнул в грузовом терминале порта в Новороссийске
Об этом сообщается в telegram-канале Крым.Реалии.
Отмечается, что пламя охватило 1300 квадратных метров. По данным telegram-канала Baza, в терминале горят деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом. Причины пожара пока неизвестны.
Telegram-канал ТАСС отмечает , что в ликвидации пожара привлекли 42 человека и 14 единиц техники.
Пропагандистские СМИ пишут, что горят поддоны, однако местные жители в каналах пишут, что огонь опрокинулся на бочки со смазкой.
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