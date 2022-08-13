В новом учебном году в Киеве отказались от уроков русского и преподавания на этом языке
В школах Киева на учебный год 2022-2023 не предусмотрено преподавание на русском языке, а также изучение русского языка как предмета или факультативно
Об этом сообщил общественный активист Андрей Смолий, опубликовав в телеграмме ответ киевской администрации на запрос.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации управлений образования районных в Киеве государственных администраций по состоянию на 1.07.2022 образовательными программами учреждений общего среднего образования города Киев на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно ", – говорится в ответе столичной администрации.
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