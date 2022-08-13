Об этом сообщил общественный активист Андрей Смолий, опубликовав в телеграмме ответ киевской администрации на запрос.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации управлений образования районных в Киеве государственных администраций по состоянию на 1.07.2022 образовательными программами учреждений общего среднего образования города Киев на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно ", – говорится в ответе столичной администрации.

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