В новом просветительском ролике по поводу мифов пропаганды РФ рассказали о пути Украины к независимости

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

Авторы пишут, что в видео зрители узнают, когда Украина впервые провозгласила независимость, почему президент и часть правительства Карпатской Украины вынуждены были эмигрировать и в каком году украинцы подтвердили на референдуме свое стремление жить в независимом государстве, а не в составе СССР.

Ролик создан в рамках просветительского проекта Медиацентра Украины и Украинского института национальной памяти, чтобы развенчать мифы российской пропаганды, а также разъяснить, что такое "рашизм" и какие он имеет признаки.

Проект состоит из серий видеороликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния РФ и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу российских преступлений.