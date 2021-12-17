В новом правительстве Германии заявили, что не связывают "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины

Об этом сообщает Укринформ .

"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - ответил Гебештрайт на вопрос о том, влияет ли ситуация вокруг Украины на процесс сертификации газопровода.

Представитель правительства отметил, что проект "Северного потока-2" был одобрен на законных основаниях.

Гебештрайт упомянул также высказывание нового главы германского правительства Олафа Шольца, когда тот заявил, что газопровод является проектом частного сектора.

"Северный поток-2" является проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и осталось решить частный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу (процесс реорганизации крупной корпорации разными активами, - ред.)", - сказал Шольц.

Глава правительства добавил, что Германия хоть и "консультируется со многими людьми", однако "решает вопрос газопровода аполитично". По мнению Шольца, "Северный поток-2" не связан с мерами, которые ЕС обсуждает в контексте нарушения Россией территориальной целостности Украины.

В то же время Шольц подчеркнул, что Германия ощущает ответственность за то, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа.

"Мы и дальше будем чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил глава правительства Германии.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся "дочкой" российского Газпрома и оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". 16 ноября немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что постройка российского газопровода "Северный поток-2" является "трагедией для Украины" и добавил, что украинские власти делают все возможное для отсрочки его запуска.

Впоследствии посол Германии в Украине заявила, что "Северный поток-2" еще не будет точно работать полгода.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

Глава крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что новые удары России по Украине будут концом "Северного потока-2".

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