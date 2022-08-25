В новом пакете военной помощи от США есть интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей и ПВО, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Этот пакет американской военной помощи является чрезвычайно важным, а также самым большим. Новый пакет предусматривает достаточно интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей, именно боеприпасы к артиллерии, и укрепление ПВО. Мы получим шесть комплексов NASAMS к двум обещанным ранее, соответственно, восемь комплексов позволяют прикрыть один небольшой город от крылатых и баллистических ракет противника, но надеюсь, что это первый шаг в дальнейшем увеличении системы ПВО. Кстати, в пакете было большое количество ракет к системам NASAMS, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Думаю, что первые образцы поступят в ближайшие два месяца", - прокомментировал военный аналитик.



Сергей Згурец отметил относительно систем IRIS-T, они должны поступить также в течение двух месяцев, учитывая то, что немецкие IRIS-T нужно производить, а NASAMS, не исключительно, что можно взять где-то из запасов, хотя это тоже будет достаточно непросто.



Кроме того, в пакете военной помощи есть образец под названием VAMPIRE, который может быть системой ПВО, но малой дальности, потому что она направлена на уничтожение вражеских беспилотников. Этот образец впервые передается Украине. Перечень беспилотных комплексов также есть в новом пакете, которые будут усиливать возможности нашей артиллерии, разведывая цели противника и уничтожая их", - отметил Згурец.



Военный эксперт добавил, что в любом случае ждем дальнейших пакетов военной помощи, в которых будет наступательное вооружение, танки и боевые бронированные машины, потому что без этого мы не можем проводить наступательные операции для освобождения наших территорий.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на почти $3 млрд.

Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.

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