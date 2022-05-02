В новом пакете санкций ЕС должны быть четкие шаги по блокированию доходов РФ от энергоресурсов, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно, - Зеленский

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Работаем над новыми санкционными шагами против России. В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги для блокирования доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это", - отметил Зеленский.

Такой шаг он считает уместным, чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро каждый день за ископаемое топливо.

"Но также уже сейчас стоит готовиться к следующим санкционным шагам. Во всяком случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что без этого в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать", - добавил Зеленский.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили новый пакет санкций против РФ, вступление Украины в Евросоюз и эвакуацию людей из Мариуполя.

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