В новом пакете помощи США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Такую информацию журналистам подтвердили два американских чиновника. Также СМИ ознакомились с соответствующим документом.

Эти снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе.

Боеприпасы могут использоваться из американских танков "Абрамс", которые, по словам личности, знакомой с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него войдет. По словам источников, стоимость и содержание пакета еще не определены.

Это будет первая американская поставка боеприпасов и, возможно, вызовет споры в США за год до президентских выборов.