В новом конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Украины, - Госдеп
В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.
Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса во время брифинга, сообщает РБК-Украина.
"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.
Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.
"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.
В то же время представитель добавил, что большое количество конгрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.
- Напомним, сегодня, 3 января, впервые за 100 лет спикера палаты представителей конгресса США не избрали в один тур.
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