Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.

Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.

"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.

В то же время представитель добавил, что большое количество конгрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.

Напомним, сегодня, 3 января, впервые за 100 лет спикера палаты представителей конгресса США не избрали в один тур.

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