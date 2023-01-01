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В новом году Путина ждет поражение, а нас победа, - Порошенко

1 января, 2023 воскресенье
00:32
Новости Порошенко

Петр Порошенко в новогоднюю ночь поздравил украинцев и отметил: 2023-й станет годом украинской победы. Он отметил, что в 2022-м Украина выстояла как государство, но впереди еще большая борьба, для которой нужны единство и солидарность

"Уходит тяжелый год. Самый тяжелый. Год больших потерь, но и год великих героев. В этом году мы научились жить без света. Но поняли, что свет в нас самих. Мы узнали, какую мощь имеют единство и солидарность. Когда все украинцы едины внутри себя и весь мир – вместе с Украиной", – сказал пятый президент.

"Украина выстояла как государство. Мы, украинцы, стали гораздо сильнее. Мы – нация отважных и отчаянных воинов. Позвоните и напишите знакомым солдатам и офицерам. Поблагодарите и поздравьте наших ангелов-хранителей", – призвал Петр Порошенко.

Марина Порошенко пожелала украинским семьям, разъединенным войной, как можно быстрее воссоединиться: "Мое пожелание в этот день – пусть особое тепло новогодней ночи преодолеет большие расстояния и соединит разделенные войной семьи. Чего больше можно желать нашим семьям, чем победы, мира и воссоединения в новом 2023 году?!"

"За этот год мы стали взрослее на десятилетие. Мы поняли, что наибольшая ценность – это свобода и человек. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней. Оружие, шлемы, броники, дроны точно ценнее драгоценностей. Наши поздравления всем волонтерам Они тоже порой творят чудеса. Вместо офиса мы весь минувший год базировались на этом огромном складе, из которого десятками, сотнями маршрутов на фронт ехала техника, амуниция, средства защиты и даже оружие", - добавляет Петр Порошенко.

Он также предостерег: зима будет тяжелой. "Холодной, как лед, – в тылу. На фронте – горячей, как ад! Однако на военных дорогах в поездках на фронт встречался с тысячами разных людей, гражданских и военных, поэтому знаю: мы победим", – отмечает Порошенко.

Пятый президент также процитировал слова Василия Симоненко, адресованные российским варварам:

"Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!"  

"Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а уже безнадежно застрял на больше трехсот. В следующем году его подстерегает поражение, а нас - ждет победа!" - убежден Петр Порошенко.

Владимир Путин
Петр Порошенко
война с Россией
Европейская солидарность
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