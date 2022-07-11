В новом эпизоде "Масяни" Китай освобождает Россию от фашистов
В новом эпизоде "Масяни" китайцы бомбят Москву и Петербург
Мультипликатор Олег Куваев опубликовал новый эпизод мультфильма "Масяня", который можно посмотреть на YouTube.
Этот эпизод осуждает российское вторжение в Украину и адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну.
"Этот мульт адресован тем, кто по какой-то ужасной ошибке поддерживает российско-украинскую войну", – говорится в описании мультика.
- 22 марта вышел новый эпизод мультсериала "Масяня", осуждающий агрессию России в Украине, за день набравший более полумиллиона просмотров. Ролик кончается самоубийством Владимира Путина.
- 20 мая вышел новый эпизод мультсериала "Масяня" с псом Патроном и гимном УCC. Эта серия набрала более 1 млн просмотров.
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