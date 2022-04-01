В Новограде-Волынском убрали букву Z с герба общины
В Новограде-Волынском отказались от буквы Z на гербе общины из-за использования буквы российскими оккупантами для пропаганды и маркировки техники
Об этом заявили в Новоград-Волынском горсовете .
"Решением городского совета внесены изменения в символику Новоград-Волынской городской территориальной общины. В частности, из изображений малого и полного гербов общины изъята буква Z", - говорится в сообщении.
Раньше буква была расположена на золотом колокола и олицетворяла летописный город Звягель.
"В настоящее время в ходе полномасштабного военного вторжения российские захватчики используют данный символ в пропагандистских целях и для маркировки техники оккупанта", - отметили в Новоград-Волынском горсовете.
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