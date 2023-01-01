В новогоднюю ночь защитники уничтожили 45 БПЛА "Шахед"

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВС Украины.

"В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

В Воздушных Силах отчитываются о результате: украинские защитники уничтожили 45 ударных БПЛА, нацеленных на атаку Украины.

Уточняется, что ликвидировано 13 дронов в 2022 году и 32 - в 2023 году.

Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.

В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.

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