Об этом рассказывает журналист из Донецка Денис Казанский, ныне живущий и работающий в Киеве.



"В Макеевке оккупанты получили хороший подарок на Новый год. Ударом "Хаймарса" уничтожено 19 училище в поселке Путь Ильича, где находилась казарма российских мобиков. От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших", - отмечает он. себя в ТГ-канале.



Такой масштаб разрушения, по словам Казанского, обусловлен еще тем, что российское командование также держало там боеприпасы.



Уничтожение макеевского ПТУ №19 подтверждают российские источники – как пропагандистские, так и информационные.



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Эти же подробности есть и в телеграмм-каналах Донецка и Макеевки, администраторы которых симпатизируют оккупационным властям.



По предварительным данным военных пропагандистов из РФ, в училище ночевали мобилизованные ("мобики") из Саратова.



Около полуночи было якобы три прилета. С разницей в 1-2 минуты.



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При этом часть пропагандистов требует "наказать виновных", ведь, как они утверждают, размещать личный состав в незащищенной конструкции является "преступным".



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