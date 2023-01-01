Об атаке на Херсон в новогоднюю ночь сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Отмечается, что оккупанты повредили помещение Херсонской областной детской больницы: зафиксировано около 7 попаданий, в результате атаки выбито более 700 окон. Из-за обстрела погиб человек, другой получил ранения.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также отчитался об обстрелах Херсона и области, которые осуществляла армия РФ 31 декабря.

Отмечается, что враг 40 раз атаковал территорию Херсона из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Областной центр был под огнем оккупантов 18 раз: есть попадание в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили 3 человека. Среди раненых 2 детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", - заявил глава ОВА.