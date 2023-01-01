В новогоднюю ночь враг ударил по областной детской больнице Херсона: погиб человек, еще один ранен
За сутки 31 декабря россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший и раненый
Об атаке на Херсон в новогоднюю ночь сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что оккупанты повредили помещение Херсонской областной детской больницы: зафиксировано около 7 попаданий, в результате атаки выбито более 700 окон. Из-за обстрела погиб человек, другой получил ранения.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также отчитался об обстрелах Херсона и области, которые осуществляла армия РФ 31 декабря.
Отмечается, что враг 40 раз атаковал территорию Херсона из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Областной центр был под огнем оккупантов 18 раз: есть попадание в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили 3 человека. Среди раненых 2 детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", - заявил глава ОВА.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили российские террористы. Также враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В течение 31 декабря оккупанты осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины: в Купянске масштабные пожары.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
- 31 декабря россияне атаковали Николаевскую область: днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА
- В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное