В новогоднюю ночь в Харьковской области могут усилить комендантский час
На территории Харьковской области ОВА рассматривает возможность усиления комендантского часа в новогоднюю ночь
Об этом информируют на сайте Харьковской областной военной администрации.
Сообщается, что власти обсуждают различные варианты комендантского часа на 31 декабря – 1 января. Рассматривается вариант ограничений с 23:00 вечера до 5:00 утра или круглосуточный запрет быть в общественных местах.
"С высокой вероятностью будет запрещено использование пиротехники. Относительно комендантского часа на Новый год – рассматриваются разные варианты. Или комендантский час на сутки, как это было в День Независимости, или оставить как есть: с 23:00 до 5:00. Вскоре сообщим о решение", – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сейчас на территории Харьковщины комендантский час начинается в 23:00 и заканчивается в 05:00.
Во время действия ограничений запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также ограниченное движение транспортных средств.
26 декабря стало известно, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не будет отменен , продолжается запрет на салюты и петарды. И в ночь 31 декабря – 1 января правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.
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