В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами, - Укрэнерго
Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности
Об этом стало известно из facebook НЭК "Укрэнерго" .
"После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА.
В Укрэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию.
- Напомним, по состоянию на 30 декабря сообщалось , что украинская энергосистема постепенно восстанавливалась, дефицит мощности в ней сохранялся на том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря.
- В течение ночи на 1 января украинская противовоздушная оборона уничтожила 45 вражеских БПЛА "Шахед-131/136"
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