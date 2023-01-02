Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В новогодние праздники в Мелитополе перестало показывать пропагандистское телевидение

В новогодние праздники в Мелитополе перестало показывать пропагандистское телевидение

2 января, 2023 понедельник
10:08
война с Россией

Во временно оккупированном Мелитополе на новогодние праздники перестало работать пропагандистское рос-ТВ, часть телеканалов не показывало

Об этом сообщает РИА Мелитополь .

"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна измена. На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.

1 января в городе были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов. Сообщается, что подавляющая часть мелитопольцев находится дома, поэтому вчера они остались без ТВ, перенастройка тоже не помогла.

"Сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран. Позже в пропагандистских ТГ-каналах появилась информация о проводимых технических работах на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои сигнала цифровых телеканалов", - пишет издание.

В то же время, коллаборанты с оккупантами просят горожан не читать украинские СМИ.

  • Днем 23 декабря 2022 года в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль российского коллаборанта, работавшего в "полиции", два человека пострадали.
  • По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускали жителей временно оккупированных территорий, россияне предписывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.
  • 29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.
  • 30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал , что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.
  • В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает утраты российских захватчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
Читайте также:
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
Андрій Піонтковський
31 декабря, 2022 суббота
У РФ есть первые предвестники гражданской войны, - Пионтковский
31 декабря, 2022 суббота
На Ростовской АЭС произошел пожар. Погиб 1 работник
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.82
  • EUR
    Покупка 41.65
    Продажа 42.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
10:28
Курс валют на 1 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:19
В ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты
10:12
В больнице скончался еще один пострадавший от ракетной атаки на Киев 31 декабря
10:06
OPINION
"Привлекательный" имперский образ разбился на скалах реальности
09:57
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
09:51
Вечером 1 января захватчики из артиллерии дважды били по Сумщине
09:50
В последние дни неподалеку от Кременной шли бои за ключевую трассу на Луганщине, - британская разведка
09:38
Враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк
09:33
Свет
Киев возвращается к отключениям электроэнергии после последних атак россиян, - КМВА
09:19
В Купянске в результате обстрелов российских войск повреждены инфраструктура и дома: местная жительница получила ранения
09:12
OPINION
Путинская Россия — центр мирового безразличия
08:59
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 720 оккупантов, 44 дрона, 9 бронемашин и 5 артсистем
08:48
Обновлено
Россия атаковала столицу и шесть областей Украины: работала ПВО, есть повреждения энергообъектов
08:46
В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса
08:40
Украинские защитники ночью сбили 39 "шахедов", два "орлана" и ракету Х-59
08:36
Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе
08:32
Российские оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине, зафиксировано более 20 снарядов
08:09
В Черном море на дежурстве находится большой десантный корабль РФ и пять судов
08:02
OPINION
Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
08:00
Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
07:28
Россияне пытаются наступать по Бахмутскому направлению, на Херсонском – перегруппировываются – возведение Генштаба
06:42
РФ из-за нехватки высокоточных ракет изменяет тактику атак по Украине, - разведка
06:20
Премьер Японии намерен пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei
06:00
В России заявили, что "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Брянской области
05:45
В Нью-Йорке женщина на автомобиле пыталась попасть на территорию штаб-квартиры ООН
02:03
В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
2023, воскресенье
1 января
23:45
Чехия больше не будет сотрудничать с российским институтом ядерных исследований из-за войны РФ против Украины
23:15
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
23:02
В течение первого января РФ нанесла 114 ударов по приграничью Сумской области
22:18
МВФ
"Замедление трех крупнейших экономик": МВФ предупреждает о более сложном году для глобальной финансовой системы
21:22
Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины
20:32
На инаугурацию Лула да Сильвы, вновь возглавившего Бразилию, хотел попасть вооруженный мужчина
20:05
OPINION
"Тоска русская"
20:03
Российские террористы жалкими вошли в новый год: Зеленский опубликовал первое обращение в 2023 году
19:54
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
В Киеве церковь Московского патриархата не пустили в Верхнюю Лавру. Они молились в Нижней
19:51
За 2022 год в Украине прозвучало 14 870 тревог
19:34
"Мы должны быть готовы к долгому пути": Столтенберг о войне в Украине
18:55
Оккупанты обстреливают Херсонщину, чтобы принудительно "эвакуировать" население, а в Крыму продолжается мобилизация, - Генштаб
18:50
Гессе, Кафка, Пруст. Какие произведения литературы с 1 января стали общественным достоянием в США
18:39
Писательница из Финляндии на Новый год "поздравила" россиян снарядом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV