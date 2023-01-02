В новогодние праздники в Мелитополе перестало показывать пропагандистское телевидение

Об этом сообщает РИА Мелитополь .

"Во временно оккупированном Мелитополе еще одна измена. На новогодние праздники горожане остались без пропаганды-ТВ. Половина телеканалов не показывала", - говорится в сообщении.

1 января в городе были перебои с трансляцией, работало несколько телеканалов. Сообщается, что подавляющая часть мелитопольцев находится дома, поэтому вчера они остались без ТВ, перенастройка тоже не помогла.

"Сегодня посыпались жалобы на то, что вместо телеканалов вообще люди наблюдают черный экран. Позже в пропагандистских ТГ-каналах появилась информация о проводимых технических работах на телестанции Мелитополя. И с этим связаны перебои сигнала цифровых телеканалов", - пишет издание.

В то же время, коллаборанты с оккупантами просят горожан не читать украинские СМИ.

Днем 23 декабря 2022 года в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвали автомобиль российского коллаборанта, работавшего в "полиции", два человека пострадали.

По состоянию на 25 декабря военные РФ не выпускали жителей временно оккупированных территорий, россияне предписывали бросать машины и идти в Запорожье пешком.

29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.

30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал , что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.

В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает утраты российских захватчиков.