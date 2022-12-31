В новогоднем обращении канцлер Олаф Шольц пообещал в дальнейшем поддерживать Украину, - DW
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к гражданам в канун Нового года, в речи он подчеркнул, что ФРГ будет поддерживать Украину в противостоянии с РФ
Об этом сообщили в Deutsche Welle.
"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул глава правительства ФРГ.
Олаф Шольц в новогоднем обращении к гражданам отметил, что 2022 год "прошёл под знаком единства и силы" и во время войны в Украине "Европейский Союз и НАТО проявили давно не виденную сплоченность".
Также канцлер упомянул о помощи Германии вынужденным переселенцам из Украины, по его словам, украинцам в этом году помогали 29 миллионов волонтеров.
- Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что ни один из планов президента России Владимира Путина по его войне в Украине не сработал, а сам он оказался в международной изоляции.
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