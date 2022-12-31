В новогоднем обращении канцлер Олаф Шольц пообещал в дальнейшем поддерживать Украину, - DW

Об этом сообщили в Deutsche Welle.

"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Олаф Шольц в новогоднем обращении к гражданам отметил, что 2022 год "прошёл под знаком единства и силы" и во время войны в Украине "Европейский Союз и НАТО проявили давно не виденную сплоченность".

Также канцлер упомянул о помощи Германии вынужденным переселенцам из Украины, по его словам, украинцам в этом году помогали 29 миллионов волонтеров.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что ни один из планов президента России Владимира Путина по его войне в Украине не сработал, а сам он оказался в международной изоляции.

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