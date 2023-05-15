В новое правление Эрдогана Турция может войти в период застоя, - востоковед Якубович

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Эксперт-международник дал комментарий о влиянии президентских выборов в Турции на стабильность позиций во внешней и внутренней политике страны.

"Эрдоган уже говорит, что другие кандидаты разрушат сильную Турцию. Внешняя политика при новом Эрдогане вряд ли претерпит какие-то изменения. Другой вопрос – решение экономических проблем , которые сейчас есть у Турции, не будут ли они решаться за счет еще большего сотрудничества с Россией, в том числе в обход санкций или не присоединения к ним, – это одна из главных проблем следующего Эрдогана. А в целом Эрдоган заявляет о поддержке "зернового соглашения", в котором заинтересована не только Турция, но и Китай. Сотрудничество с НАТО по некоторым вопросам на сегодняшний день притормозилось, поэтому здесь многое зависит от того, насколько Запад будет разговаривать с новым Эрдоганом", - отметил востоковед.

Михаил Якубович напомнил, что до сих пор актуален вопрос Швеции в НАТО, по которому пока ждать какого-то прорыва не приходится.

"Выборы еще не состоялись, есть еще интрига, но выглядит так, что Эрдоган останется у власти. Новое правление Эрдогана будут более замороженными, будут меньше каких-то новых инициатив и, возможно, Турция войдет в период застоя или кризиса, который будет ощущаться со временем. Многое будет зависеть от оппозиции и сил, что пришли в парламент страны. В международной политике Турция будет продолжать свою столетнюю стратегию – сиденья на двух стульях, а сегодня это Россия и Европа", - сказал Якубович.