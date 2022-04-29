В Новодружеске на Луганщине во время вражеских обстрелов ранены двое сотрудников ГСЧС, - Гайдай
В Новодружеске на Луганщине во время исполнения служебных обязанностей двое работников ГСЧС попали под российский обстрел
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, 29 апреля двое работников ГСЧС - пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части - попали под обстрелы российских оккупантов, когда направлялись на помощь мирному населению Новодружеска в Луганской области.
По словам Гайдая, у спасателя была диагностирована баротравма головы, у водителя - осколочное ранение лица.
В настоящее время врачи оказывают им помощь.
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