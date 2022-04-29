В Новодружеске на Луганщине во время вражеских обстрелов ранены двое сотрудников ГСЧС, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, 29 апреля двое работников ГСЧС - пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части - попали под обстрелы российских оккупантов, когда направлялись на помощь мирному населению Новодружеска в Луганской области.

По словам Гайдая, у спасателя была диагностирована баротравма головы, у водителя - осколочное ранение лица.

В настоящее время врачи оказывают им помощь.



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