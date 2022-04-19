В Новодружеске Луганской области в результате российских обстрелов загорелся уголь вблизи шахты, - Гайдай
В луганском городке Новодружеске в результате российских обстрелов произошло возгорание угля на открытой территории вблизи шахты
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительной информации, в Новодружеске российские кафиры попали снарядом на территорию вблизи местной шахты. В результате обстрела произошло возгорание угля.
Спасатели смогли вовремя добраться до места пожара и потушить его. По словам Гайдая, тление угля еще продолжается, но возгорание локализовано.
- Напомним, что 19 апреля в Луганской области оккупанты повредили высоковольтные линии, обесточены 215 населенных пунктов.
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