В Новоайдаре взорвали два моста, Счастье уничтожено на 80%, - глава Луганской ОГА

Об этом он написал в Facebook.



Да, в Новоайдаре взорваны "новый" и "старый" мосты, а 80% города Счастья уничтожено.



"Обстрелы не утихают, наконец, утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом. Обстреляны из градов школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель. Завтра снова будем пытаться организовать эвакуацию", - отметил Гайдай.



В Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура, один человек погиб.



Продолжаются обстрелы Золотого и Новотошковского, в Нижнем повреждены жилые дома.



Кроме этого, два поезда с эвакуированными застряли в Попасной. В соседнем Камышевасе обстрелом разбило железнодорожный путь.



"Если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом", - добавил он.