Фотографии опубликовали на странице школы в Facebook.

"Выпускной альбом учеников 11 класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в сообщении.

В школе №2 обучалось 220 учеников и работали 22 педагога. Учебное заведение было оснащено мультимедийным оборудованием и ноутбуками. Работники и руководство ищут деньги на восстановление школы после российских обстрелов.

12 мая россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Новгород-Сиверском. Под обстрелы попали школы и частные дома.

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