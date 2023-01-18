В Норвежском море открыли новое крупное месторождение газа

Об этом информирует компания Equinor .

Открытие Obelix Upflank сделано примерно в 23 километрах к югу от открытия газа Irpa и в 350 километрах к западу от Sandnessjøen.

Это первое открытие, сделанное на норвежском континентальном шельфе (NCS) в 2023 году и первые скважины в лицензии на добычу, которую эксплуатирует Equinor.

"Нам нужно найти больше газа на NCS. Находки вблизи действующей инфраструктуры нуждаются в меньшем объеме для коммерческой разработки и могут быть быстро запущены с низкими выбросами CO 2 . Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к компании Irpa, для которой мы недавно подали план разработки и эксплуатации", – заявил старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Б. Хааланд.

Сообщается, что компания Equinor и партнеры Wintershall Dea и Petoro сделали коммерческое открытие газа в лицензии на добычу 1128, оцененное в пределах от двух до одиннадцати миллиардов стандартных кубических метров добытого газа, или около 12,6–69,2 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Разведывательные скважины 6605/1-2 S&A в Норвежском море пробурили установкой Deepsea Stavanger.

Справочно. Irpa – это подводная разработка, что будет связана с платформой Aastad Hansteen, которая продлит работу на семь лет и будет способствовать активности на базе поставок в Саннессйоен, вертолетной базе в Брённойсунде и в организации операций в Харстаде.