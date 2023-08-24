В Норвегия запустили самую мощную в мире плавучую ветровую электростанцию

Об этом сообщает Reuters.

Hywind Tampen состоит из одиннадцати ветряных турбин, закрепленных на плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну, а не к океанскому. Эксперты отрасли считают, что новая технология может использоваться и на более высоких глубинах, которые Equinor надеется разработать.

Мощность новой электростанции составляет 88 мегаватт, что покроет примерно 35% годовой потребности в электроэнергии для пяти платформ на нефтегазовых месторождениях Снорре и Гуллфакс в Северном море, примерно в 140 километрах от западного побережья Норвегии.

Hywind Tampen начала производить электроэнергию в ноябре прошлого года, а полная мощность была достигнута ранее в августе.

Присутствовавший на открытии станции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал, что эта инициатива поможет стране сократить выбросы углерода, и что внезапное прекращение добычи нефти и газа не является решением энергетического перехода.

"Мир и дальше будет нуждаться в газе и нефти на этом переходном этапе. Это не отсечение одного дня от другого. Поэтому мы должны минимизировать след", – заявил он.